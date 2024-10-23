Неожиданная находка на картах Google рассмешила пользователей Cети

Пользователь Reddit показал неожиданную находку, на которую он наткнулся во время изучения карт Google. Его публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы признались, что открытие их рассмешило.

© Google Maps

Автор поста рассказал, что на картах Google в Атлантическом океане он обнаружил точку, при нажатии на которую возникают фотографии хозяйственного магазина. Как уточнил мужчина, точка расположена к северу от Азорских островов.

Пользователей сети позабавила находка автора поста.

«Этот магазин осуществляет доставку?» — пошутил один из них. «Разве не было бы забавно, если бы кто-нибудь на лодке отправился именно в это место на карте и обнаружил там островок с магазином?» — задался вопросом другой участник обсуждения.

Еще один комментатор предположил, что владелец магазина ошибся в его координатах, в результате чего здание оказалось посреди океана.

Ранее пользователь Reddit с ником Darth_Schrader опубликовал скриншот из карт Google, сделанный посреди пустыни. Кадр озадачил многих комментаторов.