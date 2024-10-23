В Приморье обнаружили редкий для региона тропический вид рыб
Ученые Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН идентифицировали присланные в институт фотографии редкого для вод Приморья вида рыб - зеркального солнечника (zenopsis nebulosa).
Об этом сообщается в Telegram-канале ННЦМБ.
"Вчера, 22 октября, сотрудникам Музея ННЦМБ ДВО РАН прислали вот такие фото. И на них зеркальный солнечник - крайне редкий гость в наших краях. До настоящего времени известны единичные случаи находок вида. Однако из-за продолжающегося периода потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей. Поимка в Приморском крае теплолюбивого и относительно глубоководного зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов расширяет представление о его экологии", - сообщили в институте.
Ученые отмечают, что zenopsis nebulosa широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана, от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Обитают представители вида как в прибрежных водах, так и на вершинах подводных гор, значительно удаленных от берегов. Держатся, как правило, на глубинах 150-300 м.
"Подходящие для этих рыб условия скорее на самом юге Приморья, в районе Дальневосточного морского заповедника, где отмечались единичные находки [зеркального солнечника] в бухтах Сивучья, Астафьева, Горшкова, Средняя. Однако, смогут ли южные "мигранты" пережить осенне-зимние похолодания? К сожалению, большинство теплолюбивых рыб, вероятно, погибнет", - говорится в сообщении ННЦМБ.