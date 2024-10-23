В Приморье обнаружили редкий для региона тропический вид рыб

Ученые Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН идентифицировали присланные в институт фотографии редкого для вод Приморья вида рыб - зеркального солнечника (zenopsis nebulosa).

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Об этом сообщается в Telegram-канале ННЦМБ.

"Вчера, 22 октября, сотрудникам Музея ННЦМБ ДВО РАН прислали вот такие фото. И на них зеркальный солнечник - крайне редкий гость в наших краях. До настоящего времени известны единичные случаи находок вида. Однако из-за продолжающегося периода потепления все чаще наблюдается увеличение количества и численности южных "мигрантов" в водах Японского и Охотского морей. Поимка в Приморском крае теплолюбивого и относительно глубоководного зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов расширяет представление о его экологии", - сообщили в институте.

Ученые отмечают, что zenopsis nebulosa широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана, от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Обитают представители вида как в прибрежных водах, так и на вершинах подводных гор, значительно удаленных от берегов. Держатся, как правило, на глубинах 150-300 м.