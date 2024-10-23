Эксперты назвали лучший смартфон для любителей селфи

Флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max стал лучшим выбором для любителей селфи, набрав 151 балл в рейтинге DxOMark.

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Он опередил такие модели, как HONOR Magic6 Pro и Google Pixel 9 Pro XL, а также превзошел своего предшественника iPhone 15 Pro Max.

Эксперты выделили высокую точность экспозиции, широкий динамический диапазон, отличную контрастность, глубину резкости и высокий уровень детализации как в фото, так и в видео.

Особенно они отметили потрясающий эффект боке для портретной съемки.

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Однако есть и небольшие недостатки, такие как шумы на видео и недостаточная точность баланса белого, которые могут быть устранены программными обновлениями.

В общем рейтинге камерофонов iPhone 16 Pro Max занимает четвертую позицию.