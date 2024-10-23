Названы смартфоны и планшеты Samsung, которые получат Android 15

Основываясь на политике программной поддержки Samsung, портал Sammobile составил список из гаджетов компании, которые гарантированно получат обновление до One UI 7 на базе Android 15.

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Полноценный релиз Android 15 состоялся в середине октября. Обновление уже получили владельцы смартфонов Google Pixel, а сторонние разработчики начнут выпускать свои версии прошивок на базе свежей версии Android уже в скором времени. Производители, в том числе Samsung, уже начали работать над бета-версиями нового ПО для своих устройств.

Согласно источнику, на обновление могут рассчитывать пользователи 46 моделей смартфонов Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip3, A14 5G, A23, A33, A53, A73, F15, M15 и новее.

Также обновлены будут и флагманские планшеты компании, начиная с Galaxy Tab S8, заканчивая актуальными Tab S10+ и Tab S10 Ultra.

Дата выпуска One UI 7 на базе Android 15 для всех этих устройств пока не известна. Ожидается, что первыми устройствами с новой прошивкой будут флагманские Samsung Galaxy S25, анонс которых запланирован на начало 2025 года.