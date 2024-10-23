Потепление в Арктике калечит лапы белым медведям

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили, что меняющийся климат в Арктике травмирует лапы белых медведей. Они покрываются крупными ледяными наростами, оставляющими глубокие порезы. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology.

Команда изучила результаты осмотров двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты на территории Канады и Гренландии. Данные были получены в ходе экспедиций в период с 2012 по 2022 год.

В популяции бассейна Кейн у 31 из 61 медведя были обнаружены следы травм, связанных с обледенением: глубоких рваных ран, язв и порезов.

Во второй группе из Восточной Гренландии 15 из 124 зверей имели схожие повреждения.

Авторы выдвинули три возможные причины нарастания льда на лапах белых медведей, и все они связаны с потеплением климата.

Одна из них — более частые дожди, создающие влажный, мокрый снег, который прилипает к лапам и замерзает при похолодании.

Вторая возможность заключается в том, что более теплые периоды заставляют поверхностный снег таять, а затем снова замерзать, образуя твердую корку. Тяжелые белые медведи проламывают эту ледяную корку, раня лапы об ее острые края.

Последняя вероятная причина связана с изменением состояния морского льда в местах обитания медведей. Потепление приводит к истончению льда, что позволяет воде просачиваться в снег. Мокрый снег прилипает к лапам зверей и застывает, как было описано в первом сценарии.