Стало известно, когда звездопад Леониды достигнет пика активности

Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Леониды — ноябрьский поток, названный в честь созвездия Льва, в котором находится область вылета метеоров (радиант). Как ожидают астрономы, в ночь на 18 ноября в зените будут находиться около 15 метеоров в час. В планетарии уточнили, что метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях Земли.

Яркие и быстрые Леониды будут видны при ясной погоде над восточным горизонтом — их родоначальницей выступает комета 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года приближается к Земле и поток сгорающих в атмосфере оставленных ею частиц усиливается.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров до этого говорил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой. Комета была впервые обнаружена 9 января 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Китай) и независимо зафиксирована на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля того же года. 12 октября комета прошла перигей — минимальное расстояние до Земли — около 70 млн километров.