Уральские ученые определили дату мощнейшего извержения вулкана за десять тысяч лет

Уральские ученые смогли определить точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет. С помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала они выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Именно эта дата, считают ученые, может стать временным маркером для синхронизации хронологий других вулканических извержений. Результаты исследования были размещены в журнале Dendrochronologia.

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Сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных УрО РАН сосредоточились на трех наиболее масштабных извержениях вулканов за последние 10 000 лет: вулкана Ильинский на Камчатке (8 500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7 600 лет назад) и Кикай на Японских островах (7 300 лет назад). Согласно оценкам вулканологов, объем выброшенных веществ первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, а объем выброшенной массы вулканом Кикай достигал 300-450 кубических километров.

В Индонезии в момент извержения вулкана Руанг столб дыма поднялся на 19 км

Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров отметил, что это в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов, включая мощнейшее извержение Тамборы в 1815 году.

При этом он указал, что в слоях ледников Гренландии и Антарктиды примерно в это же время были обнаружены три очень высоких пика содержания сульфатов, которые могут быть следами трех перечисленных извержений.

«Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами "в радиусе" плюс-минус 100 лет», — объяснил ученый.

Эксперты использовали полуископаемую древесину лиственниц с полуострова Ямал.

Специалисты не смогли выявить особенные события в эти периоды для Ильинского и Мазамы, однако вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай было обнаружено «некое катастрофическое событие, которое привело к резкому снижению роста деревьев и образованию аномальных годичных колец с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной».

«Произошло это событие в 5 279 году до нашей эры, а суровые условия продолжались потом еще как минимум пять лет. (...) С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», — подчеркнул он.

Ранее ученые Исландии, Великобритании и США раскрыли загадку, почему при извержении некоторых вулканов возникают фонтаны лавы. Вулканологи изучили извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году, которое представляло собой серию фонтанов разной высоты.