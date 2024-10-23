Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет

Эксперты смогли установить дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 тысяч лет. Работа ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ) РАН опубликована в журнале Dendrochronologia.

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Специалисты обратили свое внимание на три крупнейших извержения: вулкана Ильинского на Камчатке, Мазама в Северной Америке, а также Кикай в Японии. Объем выбросов первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, тогда как извержение Кикая достигло масштабов от 300 до 450 кубических километров вещества.

«Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами "в радиусе" плюс-минус 100 лет. В качестве материала использовалась полуископаемая древесина лиственниц с полуострова Ямал», — рассказал ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.

В Индонезии в момент извержения вулкана Руанг столб дыма поднялся на 19 км

Специалисты проанализировали годичные кольца и вблизи возможной даты извержения Кикая. Им удалось выявить некоторое «катастрофическое событие», которое спровоцировало резкое снижение роста деревьев и образование крупных колец. Таким образом, удалось точно предположить дату извержения — оно произошло в 5 279 году до н. э. Теперь она может стать маркером для синхронизации хронологии других схожих явлений.