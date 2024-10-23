Россия вошла в десятку основных мишеней хакеров

Россия оказалась в десятке основных целей хакеров — в III квартале 2024 года на Россию было направлено больше DDoS-атак, чем, например, на Сингапур и Гонконг. Об этом пишут «https://iz.ru/1778625/valeria-misina-ksenia-nabatkina-maria-neduk/ddos-i-posle-rossia-stala-devatoi-v-spiske-osnovnyh-misenei-hakerov» target=«_blank»>«Известия» со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности StormWall.

По ее данным, самое большое число DDoS-атак в III квартале 2024 года было направлено на США (12,8%). На втором месте находится Индия (11,4%), а на третьем — Китай (10,7%). Как отметили в StormWall, эти страны традиционно являются самыми атакуемыми. Так, США интересуют хакеров из-за развитой экономики и большого количества компаний, работающих в стране, а в Индии и Китае присутствует высокая деловая активность, много локальных и международных компаний, что позволяет хакерам получить выгоду.

Эксперт рассказал, когда хакеры в России активизируются

В компании утверждают, что, помимо получения выгоды, хакерами движут и геополитические интересы. Например, во II квартале 2024 года значительно увеличилось число атак на европейские страны на фоне выборов в Европарламент.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин подтвердил, что Россия, США и Китай в последние три года входят в число направлений массовых DDos-атак. При чем они одновременно «как самые атакуемые, так и самые атакующие».

Как рассказал «Известиям» руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин, по состоянию на октябрь 2024 года, 66% IP-адресов в ботнетах, атаковавших российские компании, были отечественными. Если говорить о зарубежных источниках трафика, то наиболее часто ботнеты отправляли запросы с IP-адресов в США, Германии, Чехии, Индонезии, Китае и Британии.

9 октября «Газета.Ru» публиковала материал, согласно которому в третьем квартале 2024 года количество DDoS-атак, зафиксированных в России, выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из исследования StormWall.

Ранее интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке.