В WhatsApp появится новая функция из Instagram*

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная со статусом. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

© Lenta.ru

Благодаря новой функции пользователь сможет добавить к статусу музыку. Чтобы сделать это, нужно после загрузки картинки в статус выбрать с помощью поиска определенную композицию и добавить ее к изображению.

В материале подчеркнули, что новая опция напоминает возможность из соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Как уточняет WABetaInfo, новая возможность позволит сделать статусы более интерактивными и индивидуальными.

Ранее стало известно, что в мессенджере появится еще одна новая возможность. Отмечается, что пользователи смогу создавать ссылки на аудио- и видеозвонки в интерфейсе чатов.