Xiaomi 15 на Snapdragon 8 Elite и Android 15 протестировали в Geekbench

Xiaomi 15 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite прошел тестирование в бенчмарке Geekbench 6.3.0, что дало первые данные производительности SoC.

© MobiDevices

Результаты тестирования

В Geekbench смартфон Xiaomi 15 набрал 3180 баллов в одноядерном тесте и 10058 баллов в многоядерном. Для сравнения, его предшественник Xiaomi 14 достигал 2148 и 6685 баллов соответственно, что указывает на значительное повышение производительности Snapdragon 8 Elite.

Протестированный образец Xiaomi 15 был оснащён 16 ГБ оперативной памяти, но пока неясно, будет ли это единственная конфигурация устройства. Вполне возможно, что Xiaomi предложит и другие варианты с разным объёмом памяти при запуске.

Программное обеспечение

Интересной деталью является то, что протестированная модель работала под управлением Android 15. Эта версия операционной системы от Google была выпущена для устройств Pixel только на прошлой неделе, что может говорить о том, что Xiaomi 15 станет одним из первых смартфонов, которые будут работать на этой ОС.

Презентация и релиз

Презентация Xiaomi 15 и 15 Pro на Snapdragon 8 Elite состоится уже в этом месяце, и ожидается, что оба устройства будут выпущены одновременно. Однако более мощная версия Ultra появится несколько позже.

Важно отметить, что на начальном этапе продажи Xiaomi 15 и 15 Pro будут ограничены китайским рынком, а глобальный запуск произойдёт позже. Официальный анонс серии Xiaomi 15 произойдёт через несколько дней.