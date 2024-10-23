В Европе признали невозможность догнать SpaceX

Успешные пятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship, являющиеся невероятным подвигом инженерной мысли компании SpaceX, имеют обратную сторону медали для Европы.

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Заявление европейской компании Rocket Factory Augsburg (RFA) приводит издание SpaceNews.

«В то же время у медали есть и вторая сторона: она показывает и подтверждает, что Европа полностью потеряла связь [c реальностью]. Сможет ли она все еще наверстать упущенное? Никаких шансов. По крайней мере так обстоят дела сейчас», — заявили в RFA.

Издание обращает внимание на то, что ранее европейская компания неоднократно призывала Брюссель увеличить инвестиции в европейскую ракетостроительную отрасль и снизить ее забюрократизированность.

В октябре в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

В августе издание сообщило, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов.