Названа вероятная причина разрушения спутника Intelsat

Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e с высокой долей вероятности стал взрыв топливных компонентов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

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"То, что он так разрушился, это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо", - сказал Эйсмонт.

Intelsat 33e построен на базе спутниковой платформы Boeing 702MP, оборудованной двухкомпонентными химическими двигателями. По словам ученого, в них могла использоваться эффективная, но токсичная топливная пара из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида.

"Взрыв в этом случае был бы вполне сильный", - отметил он.

«Роскосмос» заявил об опасном количестве обломков спутника Intelsat 33e

Эйсмонт добавил, что все зафиксированные на данный момент фрагменты спутника каталогизированы - их траектории движения можно предсказать.

"Если ваш аппарат по этим прогнозам может [с каким-то из обломков] столкнуться, то что ж, нужно делать маневр уклонения", - сказал ученый.

Он отметил, что для геостационарных спутников экстренные коррекции орбиты являются мероприятием необычным, но осуществимым.

Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что отслеживает более 80 фрагментов европейского телекоммуникационного аппарата Intelsat 33e. Там отметили, что разрушение спутника, произошедшее 19 октября, носило "одномоментный и высокоэнергетический характер", и что двигающиеся обломки несут потенциальную угрозу для всех аппаратов на геостационарной орбите, включая российские.