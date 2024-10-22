«Роскосмос» заявил об опасном количестве обломков спутника Intelsat 33e

В Роскосмосе рассказали о том, что обломки уничтоженного европейского телекоммуникационного спутника Intelsat 33e достигли потенциально опасного количества. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказали в Роскосмосе, автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве обнаружила более 80 обломков спутника, которые могут представлять угрозу для находящихся поблизости аппаратов. Кроме того, в госкорпорации также добавили, что само разрушение Intelsat 33e имело «одномоментный и высокоэнергетический характер».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку госкорпорации "Роскосмос", в геостационарной области космического пространства», — рассказали там.

Напомним, что 19 октября портал SpaceNews сообщил, что геостационарный спутник Intelsat-33e потерял источник питания, после чего отключился. 22 октября появились сообщения о том, что спутник неожиданно развалился на части прямо на орбите. При этом за сутки до этого в Роскосмосе сообщили, что рядом со спутником были обнаружены около двух десятков неопознанных космических объектов.