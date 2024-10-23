Ученые рассчитали идеальную позицию рук для метания диска

Игроки в диск-гольф должны пройти дистанцию за наименьшее количество бросков диска. В новом исследовании ученые определили позицию большого пальца для максимальной скорости вращения и полета диска. Результаты первой в своем роде работы опубликованы в журнале AIP Advances.

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В исследовании участвовали 24 добровольца: профессионалы и любители игры в диск-гольф. Суммарное число бросков составило 600. При этом добровольцы ставили большой палец в разные зоны диска: от 9,40 см до 2,61 см от центра.

Ученые использовали диск среднего класса, оснащенный датчиком. Они измерили угловую скорость, крутящий момент и другие характеристики.

Анализ показал, что позиция большого пальца примерно в 3 см от внешнего края диска была оптимальна. Хотя в реальной жизни этот показатель может зависеть от типа диска и особенностей человека, большинству новичков следует держать большой палец в 3 см от центра.