Вулканы Камчатки помогут создать методику поиска аналогичных очагов на Венере

Российские и зарубежные ученые используют вулканы Камчатки для проверки работы алгоритмов, которые в перспективе позволят искать очаги вулканической активности на Венере при помощи орбитальных зондов, оснащенных радарами с синтезируемой апертурой (SAR).

Об этом заявил научный сотрудник Национального астрофизического института Италии (INAF) Пьеро Д'Инчекко на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"В рамках инициативы Avengers мы планируем в ближайшие несколько лет изучить несколько регионов вулканической активности на Земле, которые максимально похожи на их потенциальные венерианские аналоги. Анализ этих регионов земной вулканической активности, в число которых входят Камчатские вулканы, поможет нам разработать методы выявления очагов вулканизма на Венере, а также раскрыть ее геологическое прошлое", - пояснил ученый.

Как отметил Д'Инчекко, в ближайшие годы к Венере могут быть отправлены сразу три миссии - российская "Венера-Д", американский зонд Davinci и индийская межпланетная станция "Шукраян-1". Одной из ключевой задач российской "Венеры-Д" станет посадка на поверхности Венеры и изучение возможных очагов ее вулканической активности. Для этого необходимо определить оптимальное место посадки для зонда в регионе с максимально интересной геологией.

По словам итальянского исследователя, сейчас российские и зарубежные ученые активно работают над решением этой проблемы, сопоставляя то, как выглядят земные вулканы и предположительные очаги венерианской вулканической активности на изображениях, полученных при помощи спутниковых SAR-радаров. В частности, анализ снимков с индийского околоземного зонда EOS-04 показывает, что на эту роль хорошо подходят некоторые вулканы Камчатки, в том числе Ключевская Сопка и Плоский Толбачик.