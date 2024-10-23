Вулканы Камчатки помогут создать методику поиска аналогичных очагов на Венере
Российские и зарубежные ученые используют вулканы Камчатки для проверки работы алгоритмов, которые в перспективе позволят искать очаги вулканической активности на Венере при помощи орбитальных зондов, оснащенных радарами с синтезируемой апертурой (SAR).
Об этом заявил научный сотрудник Национального астрофизического института Италии (INAF) Пьеро Д'Инчекко на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
"В рамках инициативы Avengers мы планируем в ближайшие несколько лет изучить несколько регионов вулканической активности на Земле, которые максимально похожи на их потенциальные венерианские аналоги. Анализ этих регионов земной вулканической активности, в число которых входят Камчатские вулканы, поможет нам разработать методы выявления очагов вулканизма на Венере, а также раскрыть ее геологическое прошлое", - пояснил ученый.
Как отметил Д'Инчекко, в ближайшие годы к Венере могут быть отправлены сразу три миссии - российская "Венера-Д", американский зонд Davinci и индийская межпланетная станция "Шукраян-1". Одной из ключевой задач российской "Венеры-Д" станет посадка на поверхности Венеры и изучение возможных очагов ее вулканической активности. Для этого необходимо определить оптимальное место посадки для зонда в регионе с максимально интересной геологией.
По словам итальянского исследователя, сейчас российские и зарубежные ученые активно работают над решением этой проблемы, сопоставляя то, как выглядят земные вулканы и предположительные очаги венерианской вулканической активности на изображениях, полученных при помощи спутниковых SAR-радаров. В частности, анализ снимков с индийского околоземного зонда EOS-04 показывает, что на эту роль хорошо подходят некоторые вулканы Камчатки, в том числе Ключевская Сопка и Плоский Толбачик.
"Потоки лавы, возникшие во время Большого трещинного извержения Толбачика в 1975-1976 годах, очень похожи по очертаниям и морфологии на предположительные следы излияний магмы на поверхности Венеры в окрестностях горы Меритсегер. Проведенный нами предварительный анализ снимков этих камчатских вулканов показывает, что поляриметрические наблюдения при помощи SAR-радаров позволят нам выявить относительно свежие излияния венерианской магмы", - подытожил исследователь.