Найдено потенциальное место жизни на Марсе

Специалисты НАСА нашли на Марсе участки, на которых потенциально могут жить бактерии. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

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Ученые проанализировали участки планеты и обнаружили на некоторых из них замерзшую воду. Специалисты полагают, что количество солнечного света, проходящего через корку льда, могло быть достаточным для фотосинтеза в мелких бассейнах талой воды. Для сравнения, подобные участки на Земля как правило населены водорослями, грибами и микроскопическими цианобактериями.

«Если мы пытаемся найти жизнь где-либо во вселенной, то марсианские ледяные покровы, вероятно, являются одними из науилучших мест», — заявил автор научной работы Адитья Куллер из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Куллер заметил, что застрявшие в корке льда частицы пыли могут иметь решающее значения для фотосинтеза, так как они поглощают больше солнечного света.

«Плотный снег и лед могут таять изнутри, пропуская солнечный свет, который согревает их, как в парнике», — заметил соватор исследования Фил Кристенсен из Университета штата Аризона (США).

Компьютерное моделирование показало, что пыльный лед пропускает достаточно света для фотосинтеза на глубине до трех метров. Также корка льда обеспечивает микроорганизмам защиту от вредного излучения.

По словам ученых, потенциально место жизни многих бактерий на Марсе расположено между 30 и 60 градусами широты, как в северном, так и в южном полушариях.

В конце сентября ученые MIT заявили, что большая часть недостающей атмосферы Марса могла быть заперта в коре планеты, покрытой глиной. Этот процесс мог происходить миллиарды лет назад.