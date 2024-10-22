Реакторы для синтеза наночастиц разработаны в Санкт-Петербурге

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» в сотрудничестве с коллегами из Национальным медицинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова разработали реакторы-чипы. Эти устройства позволяют синтезировать высококачественные наночастицы, предназначенные для адресной доставки лекарственных препаратов.

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По словам Дмитрия Королева, заведующего научно-исследовательской лабораторией нанотехнологий НМИЦ, новая технология автоматизирует процесс синтеза магнитных наночастиц. С помощью компьютера можно контролировать ключевые параметры, такие как водородный показатель, температура и скорость подачи реагентов. Это позволяет значительно увеличить масштаб производства и улучшить качество наночастиц, которые ранее синтезировались в объемных реакторах.

Разработанные ученые микрореакторы используют специальные микрофлюидные чипы, что обеспечивает непрерывный синтез магнетита. Исследования показали, что наночастицы, полученные с помощью этой технологии, обладают лучшими магнитными характеристиками и могут использоваться для доставки лекарств без повреждения здоровых клеток.