От Betamax до CDi: провальные форматы Sony

Sony — один из крупнейших и самых успешных производителей электроники в мире, но не каждая разработка компании оборачивается прибылью. По факту, Sony известна своей привычкой создавать форматы, которые проваливаются на рынке. Портал SlashGear рассказал о неудавшихся проектах Sony и почему они не получили распространения.

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Betamax

Betamax, пожалуй, была одним из самых высокопрофильных провалов Sony. Хотя эти кассеты не были первыми, нацеленными на потребительский рынок, именно этот формат первым добился успеха на рынке. Жаль только, что вскоре за ним последовал формат VHS от JVC — главный конкурент Betamax в 1970-1980-х.

Изначально Betamax предлагал более высокое качество изображения, тогда как VHS — более долгое время записи. Но постепенно разрыв между форматами сократился. Из-за того, что в кассетах Betamax было меньше места для пленки, качество и высокая скорость записи скоро стали считаться непрактичными. VHS выдавали от шести до восьми часов записи, тогда как на Betamax помещались максимум три-четыре. Аудитория естественным образом предпочла VHS, хотя некоторые утверждают, что одним из секретов успеха формата была широкая доступность видеоматериалов «для взрослых».

CDi: Compact Disc Interactive

Знатоки видеоигр знают CDi как попытку стандартизировать накопители для видеоигровых платформ. Изначально разработка была совместным проектом Sony и Philips, причем первая активно продвигала бренд последней. По задумке, другие производители смогли бы выпускать собственные проигрыватели для CDi, но публику не слишком заинтересовала игровая платформа со слабой библиотекой. Розничная цена в $1 000 (почти $2 300 в пересчете на нынешний курс) тоже не помогла.

MiniDisc

По мере того, как мир музыки уходил в цифровизацию, производители сообразили, что на рынке наверняка появится спрос на формат, который совмещал бы преимущества цифровых и аналоговых проигрывателей. MiniDisc был попыткой Sony сыграть на опережение. Портативный, записываемый магнитооптический диск с проприетарным аудиокодеком ATRAC. Он нашел скромную аудиторию в Европе и Японии, но так и не прижился в США — самом крупном рынке. А к концу 1990-х MiniDisc проиграл MP3 — самому популярному формату сжатия. Хотя это не помешало Sony выпускать маленькие диски вплоть до 2013 года.

ATRAC3

ATRAC3 был тем самым кодеком, вокруг которого Sony построила формат MiniDisc. Хотя он совсем не был эксклюзивом для этих носителей: кодек также использовался и в других продуктах, таких как PlayStation, магнитолы Xplod и проигрыватели Network Walkman. Примерно в то же время Sony запустила свой магазин музыки Sony Connect, предлагавший легальные копии треков, пережатые через ATRAC3. Правда, по качеству записи он уступал аналогам, из-за чего кодек не получил широкого распространения.

Digital Audio Tape

MiniDisc не был первой разработкой Sony в сфере цифровых записываемых форматов — перед ним компания представила кассеты Digital Audio Tape. Причем, в отличие от MiniDisc и Digital Compact Cassette (конкурента Philips), кассеты Sony избегали некоторых проблем с качеством звука. Они позволяли создавать идеальные цифровые копии, что вынудило производителя внедрить защиту — чтобы не дать музыкальным пиратам разгуляться.

Несмотря на это, Digital Audio Tape не прижился на рынке. Компакт-диски были доминантным форматом, а те, кому нужны были именно кассеты, довольствовались старыми носителями. Digital Audio Tape нашли чуть большую популярность в профессиональной среде, а также у энтузиастов, записывавших, например, живые концерты… Но даже они в какой-то момент отвернулись от Sony.