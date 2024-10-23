В Тихом океане обнаружена новая экосистема

Исследовательская группа, возглавляемая профессором морской биологии Венского университета, обнаружила процветающую экосистему на дне Тихого океана на глубине 2515 метров, недалеко от побережья Центральной Америки. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

© Мир 24

Экосистема находится близ гидротермальных источников, расположенных на тектоническом разломе. Эти источники выпускают горячую, насыщенную химическими элементами воду. В условиях, где давление в 250 раз выше атмосферного и отсутствует свет, живут трубчатые черви, моллюски и множество других организмов.

Для исследования ученые использовали дистанционно управляемую подводную лодку с экскаватором, с помощью которой они собирали образцы морского дна. Специалисты установили, что личинки трубчатых червей могут перемещаться через полости в земной коре, осваивая новые территории. Это позволяет им быстро заселять районы вокруг гидротермальных источников, даже в суровых условиях.

Ранее ученые обнаружили в скале живых микробов возрастом два миллиарда лет. Фрагмент скалы был извлечен в вулканическом комплексе Бушвелд в Южной Африке. На данный момент это самый древний образец живых микробов, обнаруженных в доисторической породе.