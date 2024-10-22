Найдено самое маленькое яйцо динозавра

Группе палеонтологов из Китайского университета геонаук и других исследовательских учреждений КНР удалось обнаружить самые маленькие ископаемые яйца динозавров на сегодняшний день. Об этом говорится в научном журнале Historical Biology (HistBio).

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Длина яиц составляет всего 29 миллиметров. До этого наименьшее яйцо динозавра из когда-либо найденных имело размеры 45,5 мм на 40,4 мм на 34,4 мм.

Окаменевшие яйца были обнаружены в пригороде Ганьчжоу на юго-востоке Китая несколько лет назад. Анализу с помощью электронной микроскопии были посвящены три года. Как выяснили ученые, существа внутри яиц принадлежали нептичьему тероподу (разновидности динозавров, передвигавшихся на двух ногах). Специалисты датировали яйца возрастом 80 миллионов лет. Они отнесли их к позднему меловому периоду.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что, по данным ученых, причиной гибели динозавров стал не один, а два астероида, упавших на Землю в один год.