Российские ученые разработали 3D-печать для авиационной отрасли

В Минобрнауки РФ сообщили, что Уральский федеральный университет (УРФУ) в сотрудничестве с Индийским институтом науки разработал технологию 3D-печати деталей для авиационно-космической отрасли, использующую жаропрочные титановые сплавы. Эти сплавы способны выдерживать температуры до 700 градусов Цельсия и значительно легче аналогов из никеля и железа.

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Один из авторов исследования, доцент кафедры термообработки и физики металлов УрФУ Степан Степанов рассказал, что преимущества новой технологии заключаются в снижении веса изделий, что повышает экономичность и грузоподъемность летательных аппаратов. В отличие от традиционных методов, которые требуют множества этапов, новая методика позволяет производить детали всего за одну операцию — сплавление тонкого слоя порошка лазером. Это не только ускоряет процесс, но и уменьшает количество дефектов в изделиях.

Разработка направлена на создание компонентов для перспективных газотурбинных двигателей, что может существенно изменить подход к производству в авиационно-космической сфере, отметил Степанов.