Qualcomm представила флагманский чип Snapdragon 8 Elite

Qualcomm анонсировала флагманский чип Snapdragon 8 Elite, ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4.

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SoC создана по передовому 3-нм техпроцессу, что обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности для будущих смартфонов.

CPU

Snapdragon 8 Elite оснащён ядрами Oryon, работающими на двух уровнях производительности. 2 мощных Prime-ядра работают на частоте 4,32 ГГц, а 6 производительных ядер Performance – на частоте 3,53 ГГц. Чип также имеет 24 МБ кэша L2, разделённого между разными типами ядер, по 12 МБ на каждую группу. Прирост по части CPU в одноядерном и мультиядерном режиме составит 45%.

GPU Adreno 830

Одним из ключевых преимуществ Snapdragon 8 Elite является новый графический процессор Adreno 830, который на 40% быстрее своего предшественника, а также на 35% эффективнее при трассировке лучей.

Графический процессор состоит из трёх сегментов, работающих на частоте 1,1 ГГц, и поддерживает самые современные графические API, такие как Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine, что делает его идеальным для современных мобильных игр и приложений дополненной реальности.

Поддержка передовых технологий

Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300, что обеспечивает высокую скорость работы с данными. Новый модем Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7 предлагает ещё более высокую скорость беспроводного соединения, что сделает этот процессор одним из лучших решений для пользователей, нуждающихся в быстром и стабильном интернете.

Кроме того, встроенный нейропроцессор (NPU) работает на 45% быстрее по сравнению с предыдущими моделями, что значительно ускоряет задачи, связанные с искусственным интеллектом, такие как распознавание изображений и улучшение фото и видео в реальном времени.

Ожидаемые устройства

Первые Snapdragon 8 Elite получат модели Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15.