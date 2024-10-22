Apple выпустила iOS 18.1 Release Candidate с поддержкой ИИ

Компания Apple выпустила iOS 18.1 Release Candidate с поддержкой Apple Intelligence, которую обходными путями можно запустить и в России. Об этом сообщает Telegram-канал NN.

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Чтобы установить iOS 18.1 RC, пользователям нужно в настройках обновлений включить публичные бета-версии. Также нужно быть участником программы бета-тестирования. Доступ к ней можно получить на сайте Apple.

После следует установить iOS 18.1 RC. Затем нужно сменить язык системы на английский, а регион — на США. Это нужно потому, что на данный момент искусственный интеллект Apple работает только в США и на английском языке.

Если все пункты выше пройдены, нужно перейти в раздел «Apple Intelligence & Siri» в настройках смартфона и присоединиться к листу ожидания.

«Мы протестировали, доступ к AI дают примерно за 5 минут, но после официального релиза время может увеличиться», — пишет NN.

Эксперты отмечают, что пока Apple Intelligence сильно ограничен и предлагает лишь ИИ-функции для редактирования фото, работы с текстом в заметках и Safari, а также улучшенную Siri. Часть функций, таких как интеграция ChatGPT и Genmoji, появится только в iOS 18.2.

Пользователи, которые не готовы устанавливать iOS 18.1 RC, могут дождаться выхода стабильной сборки. Ожидается, что она выйдет до конца недели.