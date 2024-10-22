Google Pixel 9 сравнили с Samsung S24 после обновления до Android 15

Автор YouTube-канала Techmo выяснил, какой смартфон после последних обновлений показывает себя лучше: Samsung S24 или Pixel 9.

© YouTube/Techmo

Эксперт сравнивал качество фото, видео и время работы у Galaxy S24 на Exynos и Pixel 9 на Tensor G4.

При съёмке видео на ультраширик стабилизация работает на Samsung лучше, чем на Pixel. В остальном же устройства дают похожую картинку.

По части Zoom-фото, естественно, выигрывает Samsung. Тем более что на Pixel 9 просто нет телефотообъектива. То же самое касается использования зума при записи видео.

В дневных фотографиях разницы между смартфонами почти нет. Разве что они немного по-разному обрабатывают солнце, небо. Также снимки, сделанные на S24, более яркие. Однако в режиме портрета Pixel лучше справляется с яркими областями на фото.

Примеры фотографий - ниже.

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

© Techmo

Вывод

К концу дня после активной съёмки фото и видео заряд у Pixel 9 составлял 18%. А вот Samsung S24 ещё во время поездки отключился, так как разрядился (когда у Pixel было 29%, у Samsung было всего 4%). Отчасти это связано с тем, что у Pixel ёмкость аккумулятора больше и слабее процессор. В целом же он работает дольше на 25-30%.

Если вы купите Pixel 9, то вам придётся пожертвовать телевиком (его просто нет у Pixel в отличие от Samsung) и весом. Этот смартфон будет жить дольше, но при этом он больше и тяжелее, чем Galaxy S24.