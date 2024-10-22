Amazfit представила спортивные беспроводные наушники

Amazfit представила беспроводные наушники Amazfit Up, которые имеют форму клипсы, что позволяет им надежно крепиться на ушах и не перекрывать полностью слуховой канал, оставляя пользователя в курсе окружающих звуков.

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Amazfit Up поддерживают продвинутые функции шумоподавления на основе ИИ, что особенно полезно для телефонных разговоров в шумных условиях. Пользователи могут рассчитывать на чёткую слышимость даже в людных местах. Но ключевой особенностью новинки является интеграция со смарт-часами Amazfit: наушники в режиме реального времени предоставляют голосовые инструкции по тренировкам.

Устройство оснащено защитой от влаги и пыли по стандарту IP54, что делает его надёжным спутником в любую погоду. Поддержка Bluetooth 5.3 и технологии Bluetooth Multipoint позволяет подключаться одновременно к двум устройствам, что особенно удобно для многозадачности.

Время работы и дизайн

Amazfit Up обеспечивают до 6 часов автономной работы на одном заряде, а использование зарядного кейса увеличивает этот показатель до 18 часов. Полная зарядка кейса занимает около 2 часов.

Внешне наушники выполнены в черном цвете с текстурированной поверхностью, что придаёт им стильный и современный вид. Для управления наушниками предусмотрена физическая кнопка, которая позволяет переключать треки, отвечать на звонки и активировать голосового помощника.

Цена и доступность

Amazfit оценили своё новое устройство в $50, что делает его доступным вариантом для любителей спорта, стремящихся улучшить свои тренировки с помощью удобных и функциональных наушников.