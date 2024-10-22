Apple намерена улучшить критикуемую фанатами компьютерную мышь

Apple намерена в ближайшее время выпустить новые версии аксессуаров Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на код в iOS 18.1 RC.

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В коде упоминаются новые Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 и несколько моделей Magic Keyboard, включая версии с Touch ID, цифровыми клавиатурами и без них.

Несмотря на то, что в iOS 18.1 нет подробной информации о новых аксессуарах, ожидается, что они будут оснащены портами USB-C. Это одни из немногих устройств Apple, которые до сих пор питаются от проприетарного разъема Lightning.

Также предполагается, что Apple изменит расположение разъема для зарядки в мышке Magic Mouse, так как большинство пользователей критиковали текущее расположение порта на нижней части устройства.

Вероятнее всего, Apple представит обновленные Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard вместе с новыми компьютерами Mac на базе фирменного чипа Apple M4. По слухам, их презентация состоится до конца октября.