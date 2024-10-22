Обновление Android 15 «окирпичивает» смартфоны Google Pixel

Вышедшее в середине октября обновление Android 15 приводит к «окирпичиванию» смартфонов Google Pixel 6. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на жалобы пользователей.

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Владельцы Pixel 6 поделились на форуме Reddit жалобами на обновление Android 15, из-за которого их устройства перестают работать. Согласно источнику, проблемы возникают после включения функции «Приватное пространство», хотя есть и случаи, когда устройства выходили из строя при обычном использовании.

Проблема заключается в полном отказе смартфонов. Причем включить «окирпиченные» устройства или восстановить заводские настройки не представляется возможным, а официальная гарантия на них уже истекла.

Несмотря на то что случаев немного, они вызывают серьезное беспокойство среди пользователей. В связи с этим владельцам Pixel 6, которые еще не обновились до Android 15, рекомендуют не торопиться, пока Google не выпустит исправление.

Сама компания Google пока никак не комментировала жалобы пользователей и не признавала проблем со свежим обновлением.