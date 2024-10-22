Считавшуюся вымершей «рыбу-призрака» обнаружили спустя 20 лет

Гигантский карп-лосось, также называемый «призраком Меконга» и считавшийся вымершим, был замечен впервые почти за 20 лет. Как сообщает CNN, камбоджийские рыбаки поймали двух рыбин весом от 5 до 6 кг и продали их ученым.

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Меконг протекает по территории стран Юго-Восточной Азии и отличается чрезвычайно богатым биологическим разнообразием. Вместе с тем река и ее обитатели все чаще сталкиваются с проблемами. В их число относят развитие гидроэнергетики, чрезмерный вылов рыбы и деградацию среды обитания.

Гигантский вид лососевого карпа, обитающий в Меконге, получил свое официальное название в 1991 году. Однако с тех пор ученые зафиксировали лишь 30 особей, что сделало «призрак Меконга» чрезвычайно редким видом. Исследователи до сих пор многого не знают о нем, в том числе размер популяции и ареал обитания.

Команда исследователей под руководством биолога-исследователя Зеба Хогана из университета Невады в Рино в рамках проекта «Чудеса Меконга» внимательно следит за «призраком», посещая рыбные рынки и уговаривая местное население продавать им необычные особи. Ученые считают, что она является показателем «здоровья» реки, поскольку изменение условий обитания наносит вред в первую очередь крупным видам.

В последний раз гигантского лососевого карпа ученым удалось заполучить в 2005 году. С тех пор он считался вымершим, пока в 2020 году в Камбодже рыбаки не выловили «загадочную рыбу». Характерные признаки на полученных снимках — рот странной формы и выступающая челюсть — указывали именно на «призрака Меконга». Однако тогда улов продали прежде, чем ученые смогли рассмотреть особь поближе.

Три года спустя камбоджийские рыбаки поймали в реке Меконг двух рыбин весом от 5 до 6 кг и длиной от 60 до 90 см. На этот раз исследователи смогли приобрести и изучить рыбу самостоятельно.

«Несмотря на то что рыбаки никогда раньше не видели эту рыбу, они знали, что перед ними нечто замечательное, необычное. Они знали, что стоит обратиться к нам», — отметил Хоган.

Ученый добавил, что обнаружение двух особей — «знак надежды», который свидетельствует, что спасти экосистему Меконга еще можно. Ведущий автор исследования Буньетх Чан из Камбоджийского университета Свай Риенг поддерживает его мнение.

При этом три рыбы, найденные в период с 2020 по 2023 год, были обнаружены за пределами их обычного ареала обитания. Это может говорить о том, что в ранее неизвестных районах обитает больше рыб, либо о том, что они мигрировали туда из соседних Лаоса и Таиланда.