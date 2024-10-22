Российские ученые создали нейросеть для распознавания морд коров

Ученые из Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с Федеральным научным центром биологических систем и агротехнологии РАН, а также коллегами из Италии и Китая разработали технологию распознавания морд коров с помощью нейросетей.Специалисты уверены, что массовая идентификация коров поможет фермерам лучше контролировать здоровье и поведение животных, прогнозировать удои молочных коров и повышать мясную продуктивность. Результаты исследования, профинансированного грантом РНФ, опубликованы в журнале Computers and Electronics in Agriculture.

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По информации Росстата, по состоянию на конец января текущего года в России насчитывалось 17,1 миллиона голов крупного рогатого скота. Поддержка сельского хозяйства является одной из основных целей государства, и к 2030 году объем производства в агропромышленном комплексе должен вырасти не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а экспорт – увеличиться в 1,5 раза.

Потребность в массовой идентификации животных актуальна для животноводческих предприятий. Сейчас она осуществляется с помощью визуальных бирок или высокочастотных датчиков. Хотя эти технологии уже применяются на многих фермах, специалисты указывают на их высокую стоимость и недостатки в техобслуживании.