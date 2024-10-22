Эксперты остались недовольны качеством экрана iPhone 16

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали базовый iPhone 16 и вынесли вердикт его дисплею.

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Экран iPhone 16 продемонстрировал хороший уровень яркости во всех сценариях, однако были замечены перепады при воспроизведении HDR-контента и потеря контрастности в SDR-режиме. Частота обновления в 60 Гц не обеспечивала плавность изображения, а сенсорный экран, хотя и быстро реагировал на касания, имел фантомные нажатия в альбомной ориентации и иногда переставал реагировать при удержании устройства одной рукой и нажатии кнопки камеры.

Сильные стороны дисплея включают удобство чтения и потребления контента при слабом освещении благодаря отсутствию мерцания и точной цветопередаче. Также экран обладает качественной фильтрацией синего света, что позволило устройству получить награду DxOMark Eye Comfort.

По итогу тестирования iPhone 16 набрал 142 балла и занял 40-е место в глобальном рейтинге DxOMark, уступив даже бюджетному Samsung Galaxy A35 (143 балла). В своей ценовой категории (Premium Ranking) он разместился на шестой строчке — между iPhone 15 (140 баллов) и Samsung Galaxy S24 FE (145 баллов).