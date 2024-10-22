Caviar показала подставку для iPhone 16 Pro возрастом 10 000 лет
Бренд Caviar, известный своими роскошными аксессуарами для смартфонов, представил на своем сайте подставку Millennium для iPhone 16 Pro. Особенность этой подставки – использование бивня мамонта возрастом 10 000 лет, найденного в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Caviar.
Подставка украшена золотым барельефом мамонта и фрагментом Челябинского метеорита, что делает ее не только функциональным аксессуаром, но и, как считают в Caviar, произведением искусства. Стоимость Millennium составляет 300 тыс. руб.
Caviar известен своими эксклюзивными материалами для кастомизации смартфонов и аксессуаров Apple, Samsung и Huawei. В этом случае использование редкого материала подчеркивает статус бренда как производителя роскошных товаров.
Подставка Millennium стала частью коллекции патриотических девайсов и аксессуаров «Россия». Данная серия уже включает iPhone «Говорит Президент», ставший самой популярной моделью бренда этой осенью.
Подставка выпущена в ограниченном количестве – всего 20 экземпляров. Срез бивня имеет уникальную форму, что делает каждый экземпляр уникальным.