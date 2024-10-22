Найдено крупнейшее в РФ хранилище древнего зерна

Ученые Института археологии РАН в рамках Подмосковной экспедиции обнаружили на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде крупнейшие в стране скопления археологического зерна различных периодов, начиная с XVI века.

Исследованием древних семян займутся специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Расшифровка фрагментов генов и генома исторического растительного материала <…> позволяет извлечь довольно подробную информацию о культурных растениях, вплоть до того, могло ли найденное зерно быть выращено поблизости или это завозная продукция. Если зерно было привезено, то на основе сравнительного анализа можно предположить, откуда. На основе анализа "обломков" ДНК, сохранившейся в древних семенах, можно реконструировать внешний облик растения, понять, приспособлены ли данные растения к возделыванию на той широте, где были найдены", - приводит пресс-служба слова директора ВИР Елены Хлесткиной.

Находка была сделана археологами экспедиции Института археологии РАН при раскопках Житного двора Троице-Сергиевой лавры. Зерно в различных точках здесь находили и раньше, но в этот раз ученые обнаружили крупные скопления зерна толщиной до 40 см.

"В ходе работы практически по всей, не застроенной современными зданиями, территории Житного двора обнаружены крупные скопления, а иногда и значительные (до 40 см) прослойки зерна разных периодов, начиная с XVI века. Получена уникальная по размерам и полноте коллекция весом более 2,5 тонны. На настоящий момент это крупнейшая находка археологического зерна на территории России. Видовой состав ее разнообразен, он будет предметом исследования еще долгое время, но уже сейчас понятно, что на Житном дворе хранили рожь, ячмень, пшеницу, овес, просо", - отметила руководитель Подмосковной экспедиции, заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Сам Житный двор располагался в северо-восточной части Троице-Сергиевой лавры, которая была крупным землевладельцем в XVI-XVIII веках - ей принадлежали угодья в 40 уездах Московского царства. Как указали ученые, собранное зерно, вероятно, происходило с этих полей в различных частях страны. За 200 лет на территории двора существовало множество деревянных житниц, которые со временем демонтировались, перестраивались или сгорали.

Провести всестороннее исследование природы различных семян из этого крупнейшего хранилища поможет уникальная Вавиловская коллекция, хранящаяся в ВИР. Собрание насчитывает более 320 тыс. образцов семян различных культур, сопоставление с которыми позволит наилучшим образом понять особенности питания и агрокультуры XVI-XVIII веков, а также дать подсказки современным селекционерам с учетом изменений климата.

"Современные технологии и междисциплинарное взаимодействие археологов, ботаников, генетиков, биоинформатиков дают нам возможность извлечь максимальную информацию из растения и использовать ее для решения сегодняшних задач", - добавила Елена Хлесткина.

Об институте

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова ведет свою историю с 1894 года, когда при ученом комитете Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи было организовано бюро по прикладной ботанике. В 2022 году указом президента РФ на базе ВИР создан первый в России биоресурсный центр - Национальный центр генетических ресурсов растений.