Мошенники стали чаще взламывать Android-устройства россиян

В 2024 году в России количество атак на владельцев устройств с операционной системой Android с помощью шпионской программы SpyNote увеличилось в 4,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского».

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Специалисты изучили данные за январь — сентябрь текущего и прошлого годов и пришли к выводу, что рост атак связан с участившимися случаями телефонного мошенничества.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что мошенники используют SpyNote и его разновидности, такие как Spyroid, Craxsrat и Eaglerat, в своих схемах для получения полного контроля над устройствами. Основная цель злоумышленников — украсть учетные данные владельцев устройств в приложениях онлайн-банков.

Доступ к устройствам мошенники получают через рассылку вредоносных программ, маскирующихся под другие приложения. Кроме того, злоумышленники могут звонить пользователям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или финансовых организаций, пытаясь убедить жертв установить вредоносное ПО на свои устройства.