Раскрыта стоимость нового складного смартфона Honor в России

Новый складной смартфон Honor Magic V3 будет продаваться в России по цене 190 тыс. руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании МТС. Новинка представлена в одной модификации с 512 ГБ постоянной памяти и 12 ГБ – оперативной.

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Honor Magic V3 – рекордно легкий и тонкий складной смартфон с флагманскими характеристиками. Вес устройства составляет 226 граммов при толщине 9,2 мм в сложенном состоянии и 4,35 мм в разложенном. Смартфон работает на операционной системе c ИИ-функциями MagicOS 8.0.

Смартфон оснащен тройной камерой Honor Falcon с основным сенсором на 50 МП со светосильной оптикой, а также гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизацией, ультраширокоугольной камерой на 40 МП с функцией съемки макро и телефотокамерой на 50 МП с OIS и 3,5-кратным оптическим увеличением.

Предзаказ на смартфон будет открыт с 22 по 28 октября. После Honor Magic V3 появится в рознице.