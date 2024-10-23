В Адыгее обнаружили нити золотого шитья в женском княжеском кургане

Нити золотого шитья обнаружены на фрагментах ткани в одном из княжеских женских курганных могильников при раскопках на Дегуакской поляне в предгорье Адыгеи, где планируется возведение этнопарка.

Уникальная находка свидетельствует о том, что золотошвейное искусство, которым так славятся на весь мир черкешенки, существовало уже в средневековье, сообщил ТАСС археолог, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока Кирилл Еременко.

"Культура средневековья представлена в курганах, в частности, в двух княжеских курганах, в одном из которых было мужское погребение, в другом - женское. На территории Адыгеи женское погребение уже было обнаружено археологами ранее, но это уникально своими артефактами. В первую очередь - нитями золотого шитья на фрагментах ткани, подтверждающими знаменитое золотошвейное искусство", - сказал он.

По словам археолога, переданы реставраторам также находившиеся в женском княжеском могильнике и буквально чудом сохранившиеся серебряное с позолотой навершие головного убора, изготовленное из драгоценных металлов. Среди артефактов - серебряные подвески и копоушка, золотая подвеска, фрагменты серебряного колечка и серебряной цепочки.

В мужском могильнике найдены несколько поясных наборов, более 60 предметов, выполненных из драгоценных материалов - серебра и золота, позолоты, фрагменты серебряной с позолотой подвески и предметы из железа.

"Сокровищем для археологов можно назвать тюбетейки - это редкие экспонаты, которые плохо сохраняются, и каково же было наше удивление, что их материал сохранился, учитывая агрессивную среду", - отметил собеседник агентства.

Специалисты занимаются реставрацией обнаруженных артефактов, затем все они будут переданы в Национальный музей республики, часть - в Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока.

О золотошвейном искусстве

Золотошвейное искусство черкешенок издавна славилось изяществом исполнения, оригинальностью орнаментальных композиций, совершенством техники. Особенность золотого шитья адыгов - гармоничное сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями из золотых и серебряных ниток. Применение всех этих элементов в украшении одежды тонко продумано и создает в ансамбле изысканный стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов. Сегодня девушки-черкешенки предпочитают на своей свадьбе быть в национальном платье "сай", украшенном золотошвейными орнаментами, поэтому обучение искусству шитья пользуется большим спросом в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.