Samsung Galaxy S25 и S25+ получат чип Exynos вместо Snapdragon

Согласно новым слухам, Samsung может выпустить модели Galaxy S25 и Galaxy S25+ на процессоре Exynos 2500, а Galaxy S25 Ultra — на новом флагманском чипе Snapdragon.

© Ferra.ru

Эта утечка отличается от предыдущих заявлений о том, что все устройства серии будут работать исключительно на чипе Qualcomm.

Причина такой смены стратегии может быть связана с низким уровнем производства Exynos 2500, но Samsung по-прежнему намерена использовать этот чип в базовых моделях.

Ранее ходили слухи о том, что базовая версия Galaxy S25 может получить чип Dimensity 9400, но сейчас информация изменилась.

Напомним, что в линейке Galaxy S24 Samsung уже разделяла использование чипсетов, выпуская некоторые модели с Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона.