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OnePlus раскрыла дату презентации долгожданного флагмана OnePlus 13

Компания OnePlus официально объявила, что презентация их нового флагманского смартфона OnePlus 13 состоится 31 октября.

Объявлена дата презентации флагманского смартфона OnePlus 13
© Ferra.ru

Президент бренда в Китае, Ли Цзе, раскрыл некоторые детали дизайна предстоящей модели. Так, OnePlus 13 получит обновленный дизайн с плоским экраном и ультратонкой рамкой, что сделает его на 10 граммов легче и на 0.65 мм тоньше предшественника.

Модель будет представлена в двух вариантах: с корпусом из стекла (8.5 мм / 213 г) и из искусственной кожи (8.8 мм / 210 г).

Основные характеристики OnePlus 13 включают флагманский процессор Snapdragon, поддерживающий топовые игры в 120 fps, 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутреннего хранилища.

Смартфон также сможет похвастаться 2К-экраномом с частотой обновления 120 Гц и батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Наука и техника
Китай