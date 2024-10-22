В ЗАЭС сделали заявление по поводу режима "горячего останова"

Перевод энергоблоков Запорожской АЭС в режим "горячего останова" для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период не планируется. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Режим "горячего останова" необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.

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"Станция не планирует переводить блоки в "горячий останов" , - сказала она, отметив, что Энергодар обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами. Яшина рассказала, что режим "холодного останова" является более безопасным состоянием энергоблока.

Решение обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, подчеркнула директор по коммуникациям Запорожской АЭС. Все энергоблоки ЗАЭС были ранее переведены в режим "холодного останова", последним - энергоблок N4 в апреле 2024 года. 21 октября Энергодар частично обесточило из-за обстрела ВСУ, в городе также пропала вода. Яшина сообщала, что ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обстрел.