Блогеры измерили время работы всех новых iPhone

На YouTube-канале PhoneBuff узнали, насколько хороша автономность у iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

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Компания Apple заявляла, что Pro-модели iPhone 16 на 5-6 часов превосходят стандартные по времени работы. Но так ли это на самом деле? В одном из выпусков на YouTube-канале PhoneBuff это выяснили.

В ходе тестирования на смартфонах iPhone 16, 16 Plus, Pro и Pro Max запускали различные приложения, смотрели видео и т.п.

По итогам тестирования iPhone 16 смог выдать 9 часов 38 минут экранного времени. При этом 16 Pro выключился спустя 9 часов 43 минуты, то есть проработал в целом ненамного дольше базовой версии. За ним шёл iPhone 16 Pro Max, который прожил 12 часов 1 минуту. Лучше всего автономность оказалась у версии 16 Plus: она составляла 12 часов 12 минут.