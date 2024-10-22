У поверхности Марса обнаружили "точечные" источники выбросов хлора

Российский прибор ACS на борту зонда "Экзомарс-TGO" зафиксировал необычные колебания в концентрации соединений хлора в атмосфере Марса, указывающих на наличие близких к поверхности "точечных" источников этих газов, одним из которых могут быть очаги "спящей" марсианской вулканической активности.

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Об этом сообщил научный сотрудник Института космических исследований РАН Михаил Лугинин на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"Мы неожиданно обнаружили соляную кислоту в марсианском воздухе во время афелия - в то время, когда планета была максимально удалена от Солнца. Это открытие заставило нас проследить за колебаниями в концентрации соединений хлора в атмосфере Марса во время текущего марсианского года (декабрь 2022 года - ноябрь 2024 года - прим. ТАСС). Проведенные нами замеры указали на наличие во время афелия сильно локализованных приповерхностных источников хлора", - пояснил Лугинин.

Как отметил планетолог, еще в 2020 году российские ученые выяснили, что в атмосфере Марса присутствуют значимые количества паров соляной кислоты или других соединений хлора. Это открытие стало неожиданностью для ученых, так как ранее планетологи никогда не находили даже намеков на наличие этих веществ в атмосфере Марса. Более того, впоследствии астрономы обнаружили, что пары соляной кислоты периодически исчезали из воздушных оболочек Марса, причем этот процесс проходил почти мгновенно.

Открытие заставило ученых детально проследить за тем, как меняются доли соединений хлора в атмосфере Марса на разных высотах от поверхности планеты при наступлении марсианских "лета" и "зимы". Проведенные при помощи прибора ACS замеры подтвердили, что выбросы хлора периодически появляются в атмосфере Марса и при его большом удалении от Солнца, причем они появлялись в одних и тех же регионах северного полушария планеты на небольшой высоте от поверхности.

"Если нанести те точки, где были зафиксированы эти выбросы соединений хлора, на карту данного региона Марса, то окажется, что почти все из них находятся на склонах вулкана Патера Альба, рядом с большим числом разломов и небольших трещин шириной в несколько метров. Эти трещины и потенциально связанные с ними вулканические процессы могут быть источником данных соединений хлора", - подытожил исследователь.

О проекте "Экзомарс"

Совместный российско-европейский проект "Экзомарс" включал в себя две части - орбитальный зонд "Экзомарс-TGO", оснащенный российскими и зарубежными научными приборами для исследования атмосферы Марса, а также спускаемый модуль "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин".

Орбитальная часть миссии была успешно доставлена к Марсу в 2016 году, и сейчас она активно изучает состав и свойства атмосферы четвертой планеты Солнечной системы. Запуск второй половины "Экзомарса" был отменен по решению европейской стороны в начале 2022 года из-за событий на Украине, причем это произошло за несколько месяцев до вывода миссии в космос.