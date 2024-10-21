Более 400 млрд рублей будет направлено на создание российского Starlink

Компания «Бюро 1440» инвестирует свыше 300 млрд рублей в проект по созданию в России аналога американской спутниковой системы Starlink. Речь идет о строительстве аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

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Как заявили в министерстве, ведомство направит более 100 млрд руб. на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков.

По информации Минцифры, «Бюро 1440» планирует к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383.

В декабре прошлого года правительство Российской Федерации сообщило, что в стране до 2030 года создадут низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет.

Также аппараты призваны обеспечить связь с экстренными службами на территориях с отсутствующим или недостаточным покрытием сетями мобильной связи.