Xiaomi 14T Pro признали неконкурентоспособным смартфоном

Ведущий YouTube-канала «i-shoppers — обзоры от Саныча» рассказал, чем так плох новый смартфон от Xiaomi — 14T Pro.

© Ferra.ru

Глобальная версия Xiaomi 14T Pro в комплекте не имеет зарядки. Но если вы купите этот смартфон именно в России, то всё-таки зарядник получите. Также в коробке есть чехол, провод USB-С.

У 14T Pro лучше корпус по эргономике. К тому же он сделан не из пластика, а из металла. Дисплей при этом у него такой же, как у обычного 14 Т. Экран в целом не флагманский, но неплохой. Диагональ — 6,67″, AMOLED, частота обновления до 144 Гц.

Процессор на 14 Т Pro установлен флагманский. Это MediaTek 9400. Есть варианты с 256, 512 ГБ и 1 ТБ внутренней памяти, а оперативной памяти 12 ГБ во всех случаях. Результаты тестирования чипа вы можете увидеть ниже на изображениях.

Из камер на задней панели стоят основной модуль на 50 МП, телевик на 50 МП с 2,6-кратным увеличением, ширик на 12 МП. Широкоугольная камера — один в один как на 14 Т. Также в целом кардинальной разницы по качеству фото между 14 Т Pro и 14 Т нет.

Видео записывать на основную камеру можно максимум в 8К 30 к/с. В режиме 4К 60 к/с стабилизация работает хорошо, как и автофокус. В 4К 30 к/с можно уже переключаться между объективами.

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

Вывод

По мнению эксперта, справедливая цена для 14T Pro — это около 500 долларов. Конечно, у него есть свойственные флагманам функции (защита от воды и влаги IP68, металлический корпус, беспроводная зарядка), но это не делает этот смартфон настоящим флагманом. Xiaomi 14T Pro «урезан «практически во всём: у него отсутствует LTPO, средние динамики, медленный USB, нет реверсивной зарядки, нет автофокуса на фронтальной камере и ультраширике, нет оптической стабилизации у телевика. Из-за всех этих характеристик он и не стоит тех денег, которые за него просят сейчас. А это 70−75 тысяч рублей.