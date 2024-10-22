Тим Кук оправдался за отсутствие инноваций у Apple

Глава Apple Тим Кук ответил на критику по поводу отсутствия инноваций в компании, заявив, что его команда следует философии «не первыми, но лучшими».

В интервью WSJ глава яблочной корпорации подчеркнул, что приоритетом для Apple всегда было создание высококачественных продуктов, которые улучшают жизнь пользователей.

Кук признал, что Apple не спешит с внедрением искусственного интеллекта, объясняя это стремлением к качеству, а не скорости. Он отметил, что инновации компании, включая Apple Intelligence, со временем станут не менее значимыми, чем сенсорный интерфейс iPhone или колесико в iPod.

Касаясь Apple Vision Pro, Кук назвал его нишевым продуктом для ранних пользователей, подчеркнув, что успешные продукты компании, такие как iPhone и AirPods, не стали популярными за одну ночь.