Ученые предложили способ остудить Землю

Международная команда учёных во главе с климатологами из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предложила остудить Землю, распылив в атмосфере отражающие аэрозоли. На эту роль, по результатам моделирования, опубликованным в журнале Geophysical Research Letters, лучше всего подходит алмазная пыль.

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По данным ряда исследований, глобальное потепление прошло точку невозврата (или близко к ней), после которой удаление избытка углерода из атмосферы, не говоря уж об ограничениях выбросов, уже не способно исправить ситуацию. Единственным выходом остается охлаждение планеты разбрызгиванием над ней отражающих солнечную радиацию аэрозолей.

Наиболее изученным кандидатом на роль такой субстанции пока остается диоксид серы: для оценки эффекта от его распыления не нужны специально поставленные эксперименты — вулканы и так выбрасывают этот газ в немыслимых количествах. Однако у него есть непреодолимые недостатки — он вызывает кислотные дожди и разрушает озоновый слой.

Исследователи построили 3D-модель климата и оценили влияние на него разных агентов для распыления в атмосфере по нескольким критериям, таким как отражение света и тепла, скорость накопления, осаждения и т. д. Сравнили семь потенциальных аэрозолей: кальцит, алмаз, алюминий, карбид кремния, анатаз, рутил и диоксид серы.

Наилучшие результаты показала алмазная пыль — она лучше всего отражает солнечные лучи, при этом химически инертна и остается в воздухе на разумное время.

По расчетам ученых, впрыскивание в атмосферу 5 миллионов тонн синтетической алмазной пыли в год может охладить Землю на 1,6 °C за 45 лет.

Без недостатков, впрочем, не обошлось — эта масштабная операция будет стоить человечеству около 200 триллионов долларов.