«Джеймс Уэбб» обнаружил «вывернутую» галактику в ранней Вселенной

Космический телескоп им. Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил уникальную «вывернутую» галактику. Ее назвали JADES-GS+53.18343−27.79097, она существовала всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Размер галактики примерно в 100 раз меньше Млечного Пути. Однако, в отличие от большинства галактик, эта росла как бы наоборот — звезды образовывались быстрее на окраинах, чем в плотном ядре, сообщает Live science.

© NASA

Теоретические модели предсказывали, что такие галактики должны быть распространены в ранней Вселенной, но прежде у ученых не было возможности заглянуть сквозь пыль и газ, скрывающие молодые звездные скопления. Теперь, благодаря «Уэббу», исследователи подтвердили предположения, обнаружив ранее не виденную галактику. Результаты опубликованы в Nature Astronomy.

Галактики в ближайшей к нам части Вселенной растут двумя основными способами: поглощая достаточно для формирования новых звезд газа или сливаясь с меньшими галактиками. Однако остается неясным, что происходило на более ранних стадиях развития Вселенной. Свет распространяется в вакууме с постоянной скоростью, поэтому, чем глубже телескоп заглядывает во Вселенную, тем более отдаленный свет он перехватывает, позволяя в буквальном смысле заглянуть в прошлое.

Исследуя свет внутри недавно открытой галактики, ученые смогли определить возраст звезд. Обнаружилось, что у галактики очень плотное ядро, окруженное газопылевым диском, где звезды формируются с большой скоростью. Это удваивает размер галактики каждые 10 миллионов лет (для сравнения, такое же звездообразование в Млечном Пути происходит за 10 миллиардов лет). Когда звезды принимают форму, они медленно мигрируют еще ближе к центру, заставляя галактику вращаться быстрее, подобно фигуристу, подтягивающему руки к телу.

В будущем астрономы намерены выяснить, насколько типично такое развитие для галактик на заре истории Вселенной.