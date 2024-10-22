Эксперт развеял опасения о взрывоопасности наушников

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал о безопасности наушников и поделился советами по их выбору.
После инцидента в Турции, когда наушник взорвался в ухе девушки, многие начали задаваться вопросом о безопасности этих устройств. Эльдар Муртазин уверяет, что наушники не могут взорваться из-за маленькой батарейки, которая не содержит достаточно энергии для взрыва.
«Подобное устройство взорваться не может. Там батарейка очень маленькая и в ней просто нет такого количества энергии, чтобы оплавить что-либо», – пояснил аналитик.
Муртазин также предупредил о возможных рисках, связанных с покупкой наушников от неизвестных компаний или подделок известных брендов. Он рекомендует выбирать известные бренды, чтобы снизить воздействие на себя вредных веществ до минимума.
«Когда вы покупаете наушники от небольших, неизвестных компаний или подделку известных брендов, вы не знаете, из каких материалов они сделаны, какими химикатами обрабатывались. Исходя из этого, могут быть неприятные открытия», – добавил он.