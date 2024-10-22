Эксперт развеял опасения о взрывоопасности наушников

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал о безопасности наушников и поделился советами по их выбору.

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После инцидента в Турции, когда наушник взорвался в ухе девушки, многие начали задаваться вопросом о безопасности этих устройств. Эльдар Муртазин уверяет, что наушники не могут взорваться из-за маленькой батарейки, которая не содержит достаточно энергии для взрыва.

«Подобное устройство взорваться не может. Там батарейка очень маленькая и в ней просто нет такого количества энергии, чтобы оплавить что-либо», – пояснил аналитик.

Муртазин также предупредил о возможных рисках, связанных с покупкой наушников от неизвестных компаний или подделок известных брендов. Он рекомендует выбирать известные бренды, чтобы снизить воздействие на себя вредных веществ до минимума.