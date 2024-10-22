Internet Archive оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Некоммерческую организацию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации). О каких именно страницах идет речь — не уточняется.

Напомним, что сервис основали в 1996 году в Калифорнии. Он предоставляет пользователям доступ к любой информации, которая когда-либо появилась в интернете. Впервые организацию оштрафовали за такое нарушение в 2022 году — тогда Таганский суд Москвы наказал сервис на 800 тысяч рублей.

В октябре сообщалось, что Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке. По сообщениям СМИ, ответственность на себя взяла группировка BlackMeta. Предположительно, взломщикам удалось получить данные 31 млн учетных записей. В открытом доступе оказались имена пользователей, пароли и их адреса электронной почты.