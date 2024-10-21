Российские ученые придумали новую технологию для ремонта самолетов

Ученые Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени Христиановича Сибирского отделения РАН разработали метод высокопрочной лазерной сварки авиационных материалов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Разработанный метод может использоваться для сварки различных материалов — титановых сплавов, алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов, в том числе и разнородных. Как отметил заведующий лабораторией Александр Маликов, его можно использовать для восстановления пера лопатки газотурбинного авиационного двигателя на основе титановых и никелевых сплавов.

«Технология лазерной наплавки металлических и металлокерамических покрытий на перо лопатки позволяет сохранить аэродинамический профиль ремонтируемой детали», — сказал ученый.

Еще одно успешно испытанное направление — лазерно-плазменная чистка лопаток двигателей от окислов после литья. Для выполнения этой задачи используется импульсно-периодический СO2-лазер: это позволяет не повреждать металл и не изменять вес лопатки.

Отмечается, что в октябре дирекция института провела встречу с руководством S7 AirSpace Corporation, компании «Технологии и моторы», а также Бердского электромеханического завода. Стороны обсудили перспективы использования плазменных и лазерных технологий, разработанных в ИТПМ СО РАН, для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на заводе в Бердске.

Старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Игорь Гуляев отметил, что в институте была разработана и изготовлена современная промышленная установка плазменного напыления «Термоплазма 50». Само атмосферное напыление используется для нанесения защитных покрытий при изготовлении и ремонте авиационных газотурбинных двигателей. Самым сложным считается создание многослойных покрытий на лопатки турбины и камеры сгорания. При этом металлического жаростойкого и керамического термобарьерного слоя помогает обеспечить высокий ресурс работы деталей в условиях высоких температур.