Получены новые оптические материалы с вкраплениями наноалмазов

Ученый коллектив с участием сотрудников восьми научных институтов в результате многих экспериментов получил новые материалы для тонкой оптики, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Основой здесь служит аэрогель диоксида кремния - пористый сверхлегкий материал, в который в тончайшей пропорции внедряют наноалмазы.

В работе участвовали сотрудники химических институтов РАН, МГУ им. Ломоносова и федеральных исследовательских центров Москвы, подмосковной Черноголовки и Санкт-Петербурга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemNanoMat.

"Ученые получили новые прозрачные композитные материалы, содержащие нанокристаллические алмазы, равномерно распределенные в матрице аэрогеля диоксида кремния. Концентрация наноалмазов в композитах составляла 0,01 - 1%, что позволило контролируемо изменять оптические характеристики материалов. Такие композиты являются перспективными функциональными материалами для оптики и оптоэлектроники", - отметили в пресс-службе.

Химики используют нанокристаллы алмаза, полученные детонационным методом. Такие наноалмазы считаются весьма перспективными материалами для множества сфер, к которым относятся, например, квантовая фотоника, высокоточное зондирование окружающей среды, биовизуализация, адресная доставка лекарственных препаратов, катализ. В данном случае ученые задействовали синтез нанокомпозитов, в которых наноалмазы "иммобилизованы" в поры аэрогеля.